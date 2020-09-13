美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）擬於17日至19日訪台，並主持「台美經濟與商業對話」，總統府與外交部正積極磋商中。對此，政治大學國際關係研究中心美歐所研究員嚴震生表示，克拉奇的職掌涉及源政策，並分析他這次來台，可能會談論有關石油的議題。

《中評社》報導，嚴震生表示，台灣宣佈開放美豬進口後沒多久，美國就又派官員來台，很難不讓人聯想是不是又要台灣買更多東西。

嚴震生指出，克拉奇負責經濟發展、能源和環境事務，加上最近美國在阿拉斯加開採石油，而且那邊距離台灣較近，因此美方可能希望台灣多進口一些美國的石油，「這些八成是要往臺灣賣，那是打成氣，灌到海港，再變成液體送到臺灣。」

此外，對於克拉奇擬於17日至19日訪台，並主持「台美經濟與商業對話」，日前總統府發言人張惇涵和外交部統一口徑表示，雙方還在就對話形式、議題及相關工作安排進行磋商，「我們也期盼台美經濟商業高階對話能夠順利展開。」

(中時新聞網)