樂天桃猿洋投曼恩10日達成一軍初登板，雖然首局被中信兄弟張志豪敲全壘打而失分，不過隨後回穩，主投5局飆出10次三振，最後無關勝敗。他今日賽前透露，自己不習慣熟讀球探報告，因此沒注意張志豪是連4季20轟強打，「不過現在我記得他是誰了。」

一軍開箱戰，曼恩89球投滿5局就退場，被敲5支安打、失3分有2分自責分，亮點是丟出10次三振，控球相當不錯。曼恩被張志豪狙擊後，對戰第2打席又丟保送，是他唯一無法解決的兄弟打者，「那是我的失投球被打者掌握到，這就是比賽的一部分，比賽結束我才知道他是20轟強打。」

曼恩坦言他不習慣在賽前做很多功課，只會用當天情況來面對每一位打者，甚至不記得當天沒解決過張志豪，「我還以為開轟的是短打上壘的陳文杰！不過現在我記得他是誰了。」

曼恩先發5局，15個出局數中有10個用三振解決對手，「當天控球狀況不錯，加上打者也對我很陌生，而且我也會故意表現和球探告相反的投球策略，不過拿三振不是我的主要目的，寧願減少球數多撐一點局數才是最重要。」

過去曼恩在日職羅德隊時期，滑球是他拿手武器球種，不過來中職後滑球使用比例降低，「過往在羅德隊時以中繼投手為主，關鍵時刻會用滑球來解決危機，不過在這是先發投手，配球會做出改變，我也有丟一些曲球，加上當天兄弟排出左打部隊，若下次打線改變所也會有不同投球策略。」

(中時 )