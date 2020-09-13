基隆13日上午降下即時性局部大雨及豪雨，有民眾發現大武崙溪出現白色液體，疑似不肖業者趁大雨來襲、溪水暴漲時，將污水排入，環保局接獲通報後，立即前往現場調查，延上游河段，逐一清查排水箱涵，均無發現可疑污染來源。

環保局稽查人員會同經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區污水處理廠人員前往陳情地點，沿上游巡查，因現場溪水量大，水色皆混濁呈土黃色，到場時污染物已消失，沒能採樣，改進行河道水體採樣作業。

環保局表示，測驗結果pH值6.72 、水溫28.1度、溶氧4.63ppm，屬於正常範圍值，並指出民眾若有拍攝到污染排出的箱涵，可以向相關單位提供證據，有助於縮小查察範圍，此外，也將針對上游段有可能使用白色液體的工廠或商家逐一清查。

環保局再次呼籲，為保護環境維護水體水質，切勿於大雨期間任意排放廢水，查獲最高處罰新台幣2000萬元。

(中時 )