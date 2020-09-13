創建於1911年的社會進步指數(Social Progress Index)剛公布了今年的全球調查結果：2020年全球幸福指數最高的是挪威，其次是丹麥、芬蘭與紐西蘭。排名28的美國是世界上少數幾個社會進步指數正在倒退的國家之一，近年進步加快的中國大陸排名100，台灣因數據不足未列入排名。《紐約時報》專欄對此評論稱，美國已非大家想像的那個國家，而且還快速退步，已明顯落至許多更貧窮的國家之後。

據《紐約時報》專欄作家紀思道指出，美國的排名快速下滑應該是一個警鐘，最新的社會進步指數。該指數發現，在全世界接受評估的163個國家中，只有美國、巴西和匈牙利人民的生活比2011年該指數創建時更糟糕，而巴西和匈牙利的下降幅度小於美國。

這項指數受到諾貝爾經濟學獎得主的研究啟發，收集營養、安全、自由、環境、健康、教育等50項幸福指數來衡量生活品質。在2020年版中，挪威高居榜首，其次是丹麥、芬蘭和紐西蘭。南蘇丹墊底，排在它前面的是查德、中非共和國和厄利垂亞。

專欄引述社會進步指數顧問團主席、哈佛商學院教授波特(Michael Porter)表示，調查數據顯示出美國的狀況令人震驚，「美國就像發展中國家，已不再是我們想像中的那個國家」。儘管美國擁有巨大的財富、軍事實力和文化影響力，但其排名從2011年的第19位下滑至第28位，該指數現在把美國排在愛沙尼亞、捷克共和國、賽普勒斯和希臘等明顯更為貧窮的國家之後。

文章指出，美國大學品質排名世界第一，但在獲得優質基礎教育方面只排名第91位；美國醫療技術方面領先世界，但在獲得高品質醫療服務方面排名第97位。

社會進步指數發現，美國人的健康統計數據與智利、約旦和阿爾巴尼亞人不相上下，而美國孩子所受的教育與烏茲別克和蒙古孩子所受的教育大致相當。大多數國家的兇殺率比美國低，大多數發達國家的交通死亡率比美國低，衛生條件比美國好，上網條件也比美國好。美國早婚率還很高(有些州仍允許童婚)，公民平等分享政治權力方面也很落後。在對少數族裔的歧視問題上，美國更可恥地排在第100位。

此外，最新指數的數據是在新冠病毒之前所收集，據信新冠病毒對美國的影響非常大，極有可能加劇美國排名的下滑。因為新冠病毒將影響健康、壽命和教育，對美國和巴西的影響尤其大。

文章說，過去十年中，美國在該指數上的下滑超過世界上任何國家，這是結構性問題，它們在川普總統之前就已經存在，並且來自兩黨的領導人使其不斷惡化。川普是這個大問題的一個症狀，也是這種問題加速的一個原因。

文章最後說，美國人喜歡說「我們是第一」，醒醒吧！從新的資料看來，美國人應該高呼：「我們是第28！而且還在下降！」

(中時新聞網)