民進黨開放美豬美牛進口，引發爭議。桃園市議員王浩宇在臉書公布政黨支持度，民進黨政黨支持度雖以39.5 %領先，但略為下滑。其中民眾黨的支持度6.6%，有網友驚訝表示：民眾黨太高了吧。

王浩宇在臉書公布最新政黨支持度，民進黨以39.5%領先，依序為國民黨15.9%、民眾黨6.6%、台灣基進2%、綠黨0.5%、親民黨0.4%。王浩宇解析說，民進黨在美豬美牛爭議後，支持度略為下滑；民眾黨支持度近期提升；時代力量在退黨風波後重傷；台灣基進的支持度首次超越時代力量。由於王浩宇未提及民調來源，有網友問，「這是誰家的？」

網友也紛紛表示，「民進黨的高支持度是因為防疫成功+外交突破，如果接下來成功加入EPN，或成功簽署台美BTA，那我相信會獲得更多經濟選民的青睞。」

另針對民眾黨有6.6%支持度，網友表示，「民眾黨太高了吧....」、「民眾黨還提升喔？」、「6.6%實在太高了」。網友回應表示，「從時力流過去。」、「支持民眾黨和時力的人挪來挪去嗎？」

也有網友認為，「時力宣告泡沫，北時力入民眾，南時力入基進。」、「基進拚到這樣才高時力一點點，哭啊！」

(中時新聞網)