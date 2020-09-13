由財政部與台灣中小企業銀行共同主辦，中區國稅局承辦的109年統一發票盃路跑活動，今（13）日上午在台中高美濕地盛大開跑，全程4公里，沿著壯觀的風車大道，欣賞享譽國際的濕地美景，吸引9千名民眾熱情參與。

今日活動在財政部政務次長莊翠雲、台灣企銀董事長黃博怡、台中市副市長黃國榮、台中港務分公司主任秘書王國瑛等人熱情帶領下鳴槍起跑，同時匯聚9千位民眾愛心，募集26萬8,168張發票，捐贈予「財團法人天主教會新竹教區附設苗栗縣私立聖家啟智中心」、「台中市山海屯國際生命線協會」、「社團法人台灣福氣社區關懷協會」、「社團法人彰化縣愛鄰社會福利協會」、「社團法人南投縣康復之友協會」、「財團法人雲林縣雲萱基金會」等6家中部社福團體，一方面藉由發票的募集發揮愛心落實公益，另一方面宣導民眾消費索取發票的正確觀念。

中區國稅局表示，財政部統一發票盃路跑活動一直廣受民眾歡迎，舉辦路跑活動不僅可提倡全民運動風氣，並可藉募集發票幫助社福團體，更重要的是呼籲民眾，購物消費一定要索取統一發票。

此外，為加強推廣雲端發票，現場不僅協助民眾下載財政部統一發票兌獎APP及行動支付APP，也結合知名商家，提供「行動支付最速Pay活動」，只要行動支付10元並以載具儲存雲端發票，就可購得超值飲品及點心，讓民眾在現場體驗行動支付結合雲端發票帶來的便利性，落實節能環保愛地球的理念。現場也有「振興消費掃好康」活動，民眾掃碼即可獲得商家優惠折扣券，藉由人潮帶動區域消費，以提振經濟。

(工商 )