俄羅斯西伯利亞地區近日發生一起驚悚案件。1名47歲的男子和哥哥飲酒作樂，灌完整瓶伏特加後，看見姪女不小心把他的手機碰到地上，竟當場凶性大方，隨即抄起斧頭將孩子的2根手指砍斷，還隨手把斷指扔進樹林裡。女童父親目睹全程，嚇得酒意全消，趕緊帶著女兒到醫院急救，無奈最後僅接回1根手指。

俄國《貝加爾湖日報》（Байкал Daily）報導，這起事件發生在上月31日，家住東西伯利亞第3大城烏蘭烏德（Улан-Удэ）的男子，當時在屋內和哥哥飲用伏特加，一陣酒酣耳熱後，他看見姪女不小心摔到自己的手機，氣得當場抓狂大吼，接著竟把年僅5歲的女童拖出門外，並將她的手狠狠壓在樹幹上。

報導指出，該名叔叔當時已失去理智，為了懲罰孩子摔手機，下秒突然抄起一旁的斧頭，硬生生地把姪女的2根手指頭砍斷；由於事情發生得太快，女童父親根本來不及阻止，只能在旁看著女兒遭剁指私刑，嚇得趕緊把孩子送醫急救；更可惡的是，虐童男事後還故意把姪女的斷指丟進樹林，讓傷者無法在第一時間接受手術。

當地警方接獲報案趕抵現場，立即在樹林裡展開搜索，成功尋獲女童手指後，隨即將斷指送往醫院；主治醫師透露，因為時間拖太久，其中1根手指已壞死，即便醫療團隊拚盡全力，還是無法把2根手指都接回，最後只接合1根。據悉，狠心的叔叔目前已遭逮捕，全案朝親屬家暴方向偵辦中，檢警也將建請法院從重量行。

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(中時新聞網)