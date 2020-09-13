桃園市長盃桌球錦標13日開打，113隊同場較勁，市長鄭文燦親臨開球。（蔡依珍攝）

桃園市長盃桌球錦標13日開打，113隊同場較勁，市長鄭文燦親臨開球。（蔡依珍攝）

桃園市長盃桌球錦標13日開打，113隊同場較勁，市長鄭文燦親臨開球。（蔡依珍攝）

桃園市長盃桌球錦標13日開打，113隊同場較勁，市長鄭文燦親臨開球。（蔡依珍攝）

桃園市長盃桌球錦標13日開打，113隊同場較勁，市長鄭文燦親臨開球，強調桃園力推桌球運動三級銜接，他也預告今年12月桃園市體育會桌球委員會將承辦「110年度中華民國桌球國手選拔賽」，屆時全國各縣市好手將會師桃園，一同切磋球技。

鄭文燦表示，桌球運動需要的空間不大、但需要的技巧很高，因此桌球運動既是競技運動也是全民運動，相當適合推廣，市府舉辦各種桌球人才培訓活動及交流競賽，致力培養年輕桌球選手，在全國運動會、全國中等學校運動會或自由盃等競賽都有亮眼的成績。

鄭文燦也感謝桃園市體育會桌球委員會主委郭麗華等人，積極推動桌球運動三級銜接，目前桌球發展學校國小端有桃園國小、大業國小、大有國小、中埔國小、中山國小、元生國小、新街國小、新明國小、林森國小、興國國小及楊光國中小；國中端有龜山國中、桃園國中、平鎮國中及觀音高中國中部；高中端有壽山高中、永豐高中及觀音高中，未來市府也將依需求增加高中階段的體育班或專任教練，讓孩子在升學過程中銜接更順利。

鄭文燦也預告，八德國民運動中心預計於明年5月正式營運，中心設有桌球場等六大核心運動設施，未來也將設置桌球專用訓練場地，可提供桃園基層學校訓練選手，提升桌球競技實力。

體育局長莊佳佳表示，體育局自3年前開始辦理「桃園市重點運動種類訓練資源充實計畫」，每年補助桌球委員會購買訓練球、比賽球、膠皮等消耗性器材，讓基層球員擁有更佳的訓練環境、器材及設備，強化訓練成效，也期勉選手們妥善利用資源，積極培訓，備戰明年全國運動會。

(中時 )