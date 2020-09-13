北市今在晶華酒店舉辦金婚表揚活對，表揚68對牽手超過半世紀的金婚夫妻。其中結婚已52年的黃永德、黃陳秀榮夫婦，當年因為電池結識並決定攜手度過一生，透露婚姻長久秘訣，全靠相敬如賓來維繫。

陳秀榮指出，當時她曾為軍中工藝隊成員，在黃永德服役的部隊任職，結識當時為小少尉，後部隊移防至金門，二人再相遇，民國52年的金門電力不便利，她為了晚上看小說需要電池供取得光源，便向黃永德要電池而結緣。

陳秀榮說，後來回本島後又再與黃永德相遇故進而交往，二人在她生日時辦理公證結婚。後來，在婚姻當中，黃永德抗癌成功7年，陳秀榮曾患肺水腫現如今均治癒，二人期望繼續相互扶持照顧，秉持「相敬如賓」的態度牽手至今，希望能夠繼續互相扶持。

民政局今特別安排金婚表揚夫妻重新拍攝婚紗照，民政局表示，再度拍婚紗，雖然已經相隔超過50年，但拍照時爺爺奶奶燦爛甜笑，比起年輕婚嫁時的婚紗照，幸福程度絲毫不減。

民政局指出，50年後的金婚夫妻，雖然多了幾道皺紋，頭髮也不像年輕時烏黑茂密，但肢體動作跟眼神，卻散發出半個世紀所累積而來的的深厚感情。

而台灣正面臨嚴重「少子化」的問題，年輕人結婚的意願不高，柯文哲表示希望透過表揚活動，讓金婚夫妻能夠分享自己的婚姻經營之道給現代的年輕人，也說服更多年輕人有勇氣共組家庭。

(中時 )