南投縣仁愛鄉武界壩凌晨突打開閘門放水，造成在下游河床露營的2家庭共計6人，其中5位遭洪水沖走，而1人自游上岸，釀3死1失蹤。生還的盧男妻子則指控台電「洩洪怎麼沒廣播」，也指出事後將不排除申請國賠。而同為洩洪釀成的39年前的外雙溪事件，法院則判北市須賠償罹難者家屬每人100萬元。

據了解，此事件遇害的一行人分別為台中市的賴姓、盧姓家庭，兩家人分別帶著一位孩童出門露營，未料，本是開心的出遊卻遇上令人悲痛的憾事。而賴姓一家僅賴姓男子生還，他在事發當下奮力游上岸逃死劫，送醫後僅左肩脫臼，而搜救人員分別於上午9時及11時尋獲賴小弟弟與賴太太的遺體。

盧姓一家則是，盧太太當時因帳篷空間不夠而睡在車內，聽見外頭有水聲驚醒才發現大事不妙，趕緊爬上車頂撥電話求援，搜救人員於中午12時左右尋獲盧小妹妹的遺體，盧先生仍下落不明。

生還的盧姓男子妻子仍餘悸猶存，更表示在事發當下「完全沒有聽到廣播」，也認為相關單位放水卻沒有先通知，造成這樣的事故真的難以接受，而對於盧小妹妹不幸罹難，盧太太也表示，未來將不排除申請國賠。

而提到上游水壩洩洪釀意外，令人憶起39年前轟動全國的外雙溪意外事件，在1981年1月23日景美女中、達人女中、大安國中三所聯合舉辦自強活動，600多位學生因期末考結束而前往外雙溪的快樂谷烤肉嬉戲，未料上游的自來水廠人員擅自洩洪，因人為疏失而造成共15名師生溺斃。

據調查後得知，自來水廠第三淨水廠的3名技工，當時他們想清除取水口的垃圾，但卻為了省事而擅自打開攔水壩放水4次，排出將近600噸的水，大量的水沿著河道流經下游，害慘下游開心烤肉的老師與學生，釀15死。

當時3名技工也依業務過失致死罪遭判刑定讞，刑期最高達5年。據《華視新聞》報導，當時遇難的學生家屬亦申請國家賠償，最後法院判台北市須賠給每位罹難者100萬元。

(中時新聞網)