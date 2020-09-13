騎士跌落邊坡的3米深集水井，消防人員用機具將人吊掛至路面送醫。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

騎士跌落邊坡的3米深集水井，消防人員用機具將人吊掛至路面送醫。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

騎士跌落邊坡的3米深集水井，消防人員用機具將人吊掛至路面送醫。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

騎士跌落邊坡的3米深集水井，消防人員用機具將人吊掛至路面送醫。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

18歲司徒姓騎士行經台3線嘉義縣中埔鄉往大埔鄉310公里處，突擦撞護欄，整個人騰空翻落公路旁3米深的集水井，所幸騎士意識清楚，嘉義縣消防局已將人吊掛送醫。

嘉義縣消防局救災救護指揮科今13日下午13點45分接獲民眾報案，指台3線310公里處有機車騎士跌落邊坡，機車橫躺路邊，立即派遣中埔及三和分隊，出動消防救災車2輛，救護車輛1輛、消防人員5名前往搶救。

消防人員2點14分到達現場，發現18歲騎士跌落3米深集水井，消防人員立即架梯下切接觸患者並評估傷勢，發現其肢體多處擦傷、意識清楚、生命徵象穩定，立即給予緊急救護處置，並將傷者固定於長背板，由救助人員利用器材車吊臂，將傷者吊掛至路面後，立即後送聖馬爾定醫院救醫。

嘉義縣消防局第三大隊呼籲民眾，台3線因山路蜿蜒曲折，常見重機騎士於週休假日期間馳騁享受駕駛樂趣，但近來山區多雨，且時有濃霧發生，提醒民眾務必小心駕駛，也謹記「十次車禍九次快」，放慢行車速度且勿隨意超車，才能快樂出門平安歸。

(中時 )