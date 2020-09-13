惠譽國際信用評等近期上修了台灣GDP的成長預測，然惠譽表示，對台灣銀行業以及其經營環境中值「a」仍維持負向展望。因全球疫情的下行風險，以及銀行業的資產品質、獲利能力、以及一些銀行的資本水準持續受壓，且惠譽並不預期這些方面在2021年以前會有持續性的改善。

惠譽將台灣2020年與2021年的實質GDP成長預測，由原先緊縮0.2％與成長2.8％上修至1％與3％。此次修正主要源於惠譽認為私人消費與商品出口將較先前的預期假設恢復得更快。

惠譽認為，台灣銀行業的減損放款比率將由2020年6月底的1％上升至2021年底的2％，由於銀行的紓困放款將於2020年第四季至2021年上半年逐步到期，減損放款認列亦將被推遲至該期間。

惠譽指出，台灣銀行業提供的紓困放款主要提供給受疫情影響的中小企業與個人，其餘額於2020年8月底上升至佔系統總放款的5.8％。儘管大部分的紓困放款有政府保證或擔保品，但銀行近期的預期信用損失仍可能因減損放款的上升而增加。

由於減損放款認列的推遲，惠譽預估銀行業的稅前資產報酬率將由2019年的0.7％與2020年上半年的年化報酬率0.6％下降至2021年的0.5％。較弱的獲利能力與增加的風險偏好將在2020年持續對一些銀行的資本水準造成壓力。由於銀行業在維持股利發放下，仍展現較高的放款成長偏好，因此銀行業的普通股權益第一類資本比率可能從2019年底的11％下降至2020年底的10.5％。

(旺報 )