響應全國古蹟日，雲林縣「古蹟時髦」系列活動開跑。（張朝欣攝）

雲林縣政府為響應全國古蹟日，今年以「古蹟時髦」為主題，13日在虎尾鎮建國眷村開跑，讓民眾感受眷村建築群新舊交融的文化魅力；19日將於北港鎮水道頭文化園區舉辦流動藝術饗宴，藉由一系列活動，推廣地方文化與古蹟特色。

雲林縣長張麗善全力推動古蹟活化，13日於虎尾建國眷村安排「回到1989－劇場式導覽解說」、「時光膠囊－藍眼淚樂團音樂展演」、「胡娜料理教室－眷菜DIY」、「免廢市集」等活動，帶領民眾從不同視角認識眷村。

張麗善表示，「全國古蹟日」的概念起源於1984年法國舉辦的「古蹟開放日」，活動在每年9月舉行，藉此提升民眾對文化豐富性與多樣性的認識，迄今已串連世界50多國共襄盛舉，成為全球最重大的歷史文化活動之一。

雲林縣府在9月配合中央舉辦一系列古蹟日活動，透過不同文化場域特色，展現豐富深入的內容，民眾可藉由多元活潑的方式，參與古蹟歷史建築的活化再利用，讓古蹟真正進入大家的日常生活中。

縣文化觀光處長陳璧君指出，今年雲林古蹟日以「古蹟時髦（Old is new）」為主題，用全新方式讓民眾感受古蹟可以很時尚時髦，為老建築也有春天做出最佳示範。

參與民眾在現場感受眷村的獨特魅力，認為眷村反映大時代的故事，記錄台灣早年的軍眷生活，已成為台灣重要的文化資產，透過此次活動，大家彷彿回到從前，是非常特別的生活體驗。

(中時 )