上半年因疫情衝擊，桃園各親子館封閉，隨著疫情解封親子館也開放，紛紛加開親子互動課程和家長講座。（蔡依珍攝）

上半年因疫情衝擊，桃園各親子館封閉，隨著疫情解封親子館也開放，紛紛加開親子互動課程和家長講座。（蔡依珍攝）

上半年因疫情衝擊，桃園各親子館封閉，隨著疫情解封親子館也開放，紛紛加開親子互動課程和家長講座，但對比親子課程場場秒殺，親職講座常門口羅雀，家長擔憂孩子沒人照顧或覺得沒必要上課，桃園親子館指出，講座時常伴隨臨時托育且課程多元，鼓勵家長增加知能，親子關係更融洽。

桃園親子館長謝幸真指出，疫情衝擊，2、3月入館人數直直落，不時出現1組親子「包場」，疫情嚴峻時，市府更從3月23日禁止開放到5月19日才解封，抓周、課程等活動更到下半年才慢慢恢復，因此集中火力，9月起幾乎「周周有活動」，繪本、美勞、體能、廚房等，今年也首度將在10月及11月舉辦爬行和搬搬樂比賽。

謝幸真坦言，親子一起參與的嬰兒瑜珈、體能律動、親子廚房、手作坊等，常常活動2周前一上網開放報名就秒殺，也有家長活動當天一早就到現場排隊「碰運氣」，過去甚至有人凌晨「搭帳棚」排隊等候，但親職講座相對不受重視，用盡各種管道宣傳，有時上課人數不到一半。

謝幸真說，親職講座內容多元，像是「面對孩子不抓狂」教導親子溝通技巧，「防身術」避免小燈泡事件，「居家安全」免除窗簾繩勾脖、電器誤傷等家中意外，「選擇幼兒園」打破貴就一定好的迷思，讓小孩快樂上學。

另外其他親子館也有「吃出好健康」邀營養師上課並現場學做鮭魚彩椒燉飯等，結束還能把成品帶回家餵孩子，還有嬰幼兒疾病預防、快樂的職場媽媽、為孩子的未來朗讀、家長的情緒百寶盒、孩童發展里程碑等。

「孩子的教養問題百百種，父母的人生挑戰天天有！」謝幸真坦言，不時常見「偽單親」的媽媽來館，每天1打1悶出病，不知在家中怎麼跟孩子互動，透過臨托服務，專業保母幫忙帶孩子1至2小時，讓爸媽專心上課充實新知，也趁機「喘口氣」，將更有動力和孩子相處，歡迎上「桃園親子服務網」查詢報名。

親子館除了提供親子遊樂場域和講座，也兼具社工的功能，桃園親子館就曾在課堂中發現媽媽情緒亢奮，總「出嘴」指使另一半，深入瞭解驚覺媽媽竟慣性以自傷來逼迫丈夫達成育兒目的，親子和家庭關係亮紅燈，透過社工引介輔導，媽媽學會正常的夫妻溝通相處之道，家庭關係融冰，也曾在活動發現幼兒衣著汙穢，關心發現是隔代教養，經濟出狀況，導入社會局資源協助低收身分認定。

謝幸真指出，入館家長、小孩一律採實名制登記，且進館前要先酒精消毒、量額溫才能入內，館方每天消毒、殺菌2次，讓親子玩得安心。

(中時 )