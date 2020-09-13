大陸國務院公布金控公司新規 20:142020/09/13 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院在13日推出「關於實施金融控股公司准入管理的決定」自2020年11月1日起施行。該決定規定，申請設立金融控股公司，實繳註冊資本額不低於人民幣50億元，且不低於所直接控股金融機構註冊資本總和的50％。 此外，經批准設立的金融控股公司，由中國人民銀行頒發金融控股公司許可證，憑該許可證向市場監督管理部門辦理登記，領取營業執照。未經中國人民銀行批准，不得登記為金融控股公司，不得在公司名稱中使用「金融控股」、「金融集團」等字樣。 (工商 ) #金融控股公司 #中國人民銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸國務院公布金控公司新規 20:142020/09/13 財經 王毅批美干涉內政 手太長管太寬 04:102020/09/13 兩岸要聞 大陸出手 美國線運價可望停漲 04:102020/09/13 財經要聞 開發金 上月獲利亮眼 04:102020/09/13 證券．權證 創投公會新任理事長 邱德成 用4天閃電當選 04:102020/09/13 專題周報 美頁岩油商 囤積鑽探許可證 04:102020/09/13 全球財經 玉山大砍近半卡種 反逆襲刷卡王國泰世華 17:002020/09/13 財經 波音公司成功測試了殺死無人機的激光武器 20:412020/09/13 軍事 陸疾控中心：建議民眾分批接種新冠疫苗 17:222020/09/13 財經 新光金控暨新光人壽新任總經理交接典禮走向更好的未來 04:102020/09/13 《旺來報》 財經熱門新聞 北京慌了！陸狂砸43兆搞晶片原子彈 台灣握2大王牌完勝 - 財經 月扛5千萬自己跳下海 菜鳥營業員1年後下場曝光 - 財經 恐怖！散戶瘋搶「最雷股票」 台股又驚現泡沫了 - 財經 大陸發展「晶片原子彈」 專家曝台積電5年後結局 - 財經 美國未來經濟危險了？ 前Fed老大曝兩顆未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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