大陸國務院在13日推出「關於實施金融控股公司准入管理的決定」自2020年11月1日起施行。該決定規定，申請設立金融控股公司，實繳註冊資本額不低於人民幣50億元，且不低於所直接控股金融機構註冊資本總和的50％。

此外，經批准設立的金融控股公司，由中國人民銀行頒發金融控股公司許可證，憑該許可證向市場監督管理部門辦理登記，領取營業執照。未經中國人民銀行批准，不得登記為金融控股公司，不得在公司名稱中使用「金融控股」、「金融集團」等字樣。

(工商 )