近期的台股不斷於12450點至13000點之間來回震盪，形成一個區間整理的格局，連帶盤面上的類股也開始亂漲一通，過去這段時間較不受市場青睞的航運、面板、太陽能等股票，紛紛廖化當先鋒。因此市場開始謠傳，當熱門股休息、冷門股崛起時，往往代表行情即將走入尾聲，真是如此嗎？我來提出一個不一樣的看法，讓各位參考參考。

就客觀理性的角度來看，「類股輪動」並沒有太大的問題，之所以先前的熱門股轉趨偏弱，其實最主要原因，仍在於行情。現階段雖說是12450點至13000點的區間，但市場多數人的看法與共識，仍將重點放在「13000點過不去」這上頭，有鑑於此，容易帶動指數的主流大型股，自然乏人問津。

但我們可以同步留意兩大指標，首先是「匯率」，以近期台幣表現來看，雖然台股短線上沒有太過搶眼的表現，但資金卻絲毫沒有外逃，甚至還有持續流入的跡象。若我們再比對「成交量」來看，可以發現，台股震盪的這一個多月來，量能大致可維持在基本盤2000億以上水準，甚至偶有2500億以上表現，代表著資金並沒有離開，既然沒有離開，當然就會繼續在市場中尋找機會。

剛剛分析過，由於市場對於行情現狀的主觀判斷，除了大型主流股人氣不再外，對於許多漲多股，也容易因為風險意識高漲，造成追價力道不足，這時「三低股」就趁勢崛起，就是所謂低基期、低股價、低股價淨值比的股票，這些股票過去在攻擊型的盤勢，的確不容易受到市場青睞，但在震盪防守盤，由於它具備進可攻、退可守的特性，因此反倒容易成為資金避風港，若以這個面向來分析台股即將走空，未免言之過早。

另外再提供一個看法，目前9月份即是第三季的季底，季底往往容易出現法人的作帳效應，說句現實一點的，台股可以不表態，但法人操盤手可不能不吃飯、不領薪水，因此績效還是要拚出來的，加上第四季面臨美國總統大選，前景仍混沌不明，因此今年度的作帳重心，可能就落在第三季，那麼你還會認為，現在偏空看待是正確的嗎？

（中華財經台分析師林鈺凱）

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(中時新聞網)