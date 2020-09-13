隨著美食外送逐漸走入大眾生活，服務也更加多元及人性化。除了可以指定現金或信用卡支付外，外送員也會依照客戶指定方式送餐。不過方便可不能夠當成隨便，近日一位外送員送餐到達指定公寓後，見客人鐵門上3個大字指示要「放門口」，卻驚見一旁樓梯還放置8字猥瑣的備註，一看讓他氣炸直呼「有種出來接餐，X的！」
該外送員在臉書社團「UberEATS台灣」上貼出照片，可看出當他送到客人住處時，對方特地在鐵門上貼出指示，要他將餐點「放門口」。正當原PO將餐點放置一旁的樓梯上後，卻見樓梯上還放置一本翻開的筆記本，上面寫著「可以幫我打手槍嗎？」這充滿性騷擾的字眼也讓原PO相當氣憤表示「有種出來接餐，馬的！」
貼文一出，網友詢問「是你寫的還是客人寫的？」原PO表示是客人寫的，網友則推測「應該專門要猥褻女外送員」。面對收到客人的性騷擾指示，眾人紛紛表示「傳訊息給他說已經備案」、「回報客服」、「狂按門鈴」、「報警似乎也沒用，就說不是他放的，垃圾一個」、「女外送員看到，一天心情都不太好了」。
但有網友指出，也有可能筆記本上文字是鄰居寫的「看起來，他鄰居有小屁孩，字跡不太像同一人寫的」、「應該是屁孩」、「還是鄰居寫的？」然而，外送員辛苦送餐賺錢，卻看到這種文字騷擾，真的很不受尊重。
(中時新聞網)
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