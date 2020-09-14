路透援引3名消息人士報導稱，陸方反對字節跳動被迫出售TikTok的美國業務，而是寧願看到這個短視頻應用在美國停運。

其中兩名消息人士還爆料稱，如有必要，陸方願意利用8月28日發佈的《中國禁止出口限制出口技術目錄》，來推遲字節跳動達成的任何協定。

但是，字節跳動在給路透社的一份聲明中強調，陸方從未建議其關閉TikTok在美國或任何其他市場的業務。

(旺報 )