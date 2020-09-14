陸寧願TikTok關閉美國業務？字節跳動回應了 08:152020/09/14 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 TikTok母公司「字節跳動」為求活路，計畫在新加坡投資數十億美元，建立放眼東南亞市場的灘頭堡，作為其全球擴展計畫的一部分。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透援引3名消息人士報導稱，陸方反對字節跳動被迫出售TikTok的美國業務，而是寧願看到這個短視頻應用在美國停運。 其中兩名消息人士還爆料稱，如有必要，陸方願意利用8月28日發佈的《中國禁止出口限制出口技術目錄》，來推遲字節跳動達成的任何協定。 但是，字節跳動在給路透社的一份聲明中強調，陸方從未建議其關閉TikTok在美國或任何其他市場的業務。 (旺報 ) #美國 #業務 #TikTok #出口 #路透社 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 提供人臉數據給曠視？螞蟻急否認 04:102020/09/13 全球財經 大陸握有突破美國包圍利器？ 媒體人分析曝一關鍵 22:042020/09/13 政治 倒數2天！傳華為趕在禁令前 包機從台灣運回所有麒麟晶片 08:272020/09/13 兩岸 大陸出手 美國線運價可望停漲 04:102020/09/13 財經要聞 金融霸權追逐戰 陸按下啟動鍵 04:102020/09/14 產業財經 反制美脫鉤威脅 陸祭出內循環殺招 專家曝最大風險 12:142020/09/13 財經 美國隊長誤Po露鳥照網路瘋傳 04:102020/09/14 娛樂新聞 英國放行了 牛津大學恢復新冠疫苗人體測試 10:562020/09/13 國際 《國際產業》微軟：抖音不賣了! 傳字節跳動與甲骨文討論入股 08:352020/09/14 財經 玉山銀行董事長 黃男州領軍 決戰數位金融 04:102020/09/14 財經要聞 兩岸熱門新聞 印度陣風戰機可制陸？外媒：制巴基斯坦都要等幾年 - 兩岸 陸076兩棲攻擊艦 將裝備電磁彈射 - 焦點新聞 - 旺報 中歐視頻峰會蒙陰影 歐盟發表新北京共識 - 兩岸 倫敦金融城稱歡迎持BNO港人 陸駐英使館：要認清現實 - 兩岸 影》解放軍發布西藏演習視頻 多兵種火力展示對印軍施壓 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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