田中千繪辦新書分享會，小鮮肉戴范逸臣面具代送花。（雅慕斯娛樂提供）

田中千繪開心捧著范逸臣請人代送的花束。（雅慕斯娛樂提供）

明年即將跨入40歲的田中千繪，來台14年，上月發行個人親筆書寫的首本全中文自傳散文集《四十，仍懂愛》， 13日舉辦新書簽名分享會，她的貴人、魏德聖導演雖然正在忙著《台灣三部曲》電影計畫，仍特地撥空到場鼎力支持，更讓千繪非常感動，希望現場粉絲們不只是支持她、買她的書，也要贊助導演的新電影。

至於她的萬年緋聞男友、《海角七號》「阿嘉」范逸臣。因為有工作無法到場，現場特地請一位小鮮肉戴上范逸臣的面具，代阿嘉送上大束粉紅色鮮花，阿嘉並留言祝福「新書大賣」，讓她驚喜不已。她坦言真的有被嚇到，原本只覺得好像周邊有一位頭很大的人走來走去！被問及既然有送導演書，那有沒有送范逸臣書，千繪說，范逸臣有說會自己買，所以就沒有送。

分享會上，千繪特別選讀書中篇章〈愛自己也是一種愛情〉，有感而發闡述選讀原因：「從我不懂的叫什麼『愛自己』到現在領悟到『愛自己』的這段過程，我曾經也有討厭過自己的時候。因為經歷了那一段對不起自己的階段，才想跟大家分享，在這麼一次的人生裡，愛自己是多麽重要的人生態度。」粉絲們很關心千繪的婚姻大事，她表示：「結婚在我的人生裡不是第一優先的事情，我覺得不應該硬是逼自己結婚，因為『愛自己』，即使一個人也過得很好的話，這樣不是比較幸福嗎？」被問到為什麼想在台灣凍卵，千繪表示，因為台灣對於凍卵的態度比較開放，但在日本因為民情關係，還是比較不容易，「雖然不知道哪一天會使用到」。

14年前田中千繪剛到台灣時還不太會中文，現在已經可以用中文流暢表達自己、用中文書寫自己的想法，箇中辛苦不為外人道，至今不曾間斷過學習。千繪因為喜歡閱讀和書寫，所以常常在社群平台上書寫和分享自己的想法和生活，她表示：「寫字比較有感覺，可以慢慢地想，比較能表達自己的想法。」但在剛決定要出書時，她還是非常緊張與擔心，擔心自己的中文程度真的可以寫出來和寫完嗎？即使如此，依然決定不假他人之手，千繪說：「因為這是『第一次』完全屬於我的作品。」於是，費時近一年的時間，完成近4萬5千字，一字一句全部出自田中千繪之手，她謙虛地說大概只有98％，有些字詞不知道如何表達的時候，仍然需要請教好朋友們，例如有跟范逸臣請教成語。

千繪覺得一路上自出道以來要感謝的人真的非常多，包括當年《頭文字D》導演劉偉強建議她學習中文踏足不一樣的市場，《海角七號》導演魏德聖的重用為她開闊了演藝世界，還有很多很多人的幫助，才讓她能夠走到現在。

從2006年到台灣留學學習中文，接著在台灣住了14年，千繪曾多次坦言台灣已經是她的第二個故鄉，工作之餘，她很喜歡自己做料理、跑步和到台灣各地旅遊，因此最近在社群平台上不時發表與台灣有關的影片，希望能介紹她眼中的台灣給更多人。

(中時 )