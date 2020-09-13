娛樂8點半》香港影壇大哥大洪金寶近年退居幕後，因為之前長年拍武打戲落下不少大小傷，自2017年膝蓋開刀後，現常以輪椅或拐杖代步，而他每次現身，身旁幾乎都有一個人陪著，就是他的妻子高麗虹，兩人幾乎形影不離，結褵25年感情依舊甜滋滋。

中澳混血的高麗虹，1984年參加香港小姐選美大賽，一舉拿下冠軍以及最上鏡小姐，1986年她初入電影圈，第一部片是和王祖賢、王晶合作的黑色喜劇《誰是鬼》，後來在參與拍攝由周潤發、張曼玉、胡慧中主演的電影《原振俠與衛斯理》後，見拍動作片大有可為，便拜洪金寶為師，決心做個全能女打星，並曾在1988年憑《東方禿鷹》中飾演的柬埔寨反共遊擊隊一角，獲得第7屆香港電影金像獎最佳女配角提名，讓人見識到她不俗的拳腳功夫。

高麗虹拜洪金寶為師後，兩人開始傳出緋聞，但當時洪金寶還與第一任韓裔妻子曹恩玉有婚姻，因此高麗虹一度被指是小三，並傳出洪家班很敬重愛戴曹恩玉，因此對洪金寶與高麗虹這段情相當不滿。

洪金寶和高麗虹當年為師徒日久生情。（圖／中時資料照）

雖然洪金寶和曹恩玉育有3子1女，但仍在1994年離婚，他曾表示當初和前妻是在倉促情況下結婚，因此婚後生活矛盾不斷，常常吵架，「最後，彼此都覺得沒意思只好分開！」而在同年，洪金寶把高麗虹娶回家，並稱是在他離婚後，兩人才在一起，師徒終於變夫妻。

高麗虹婚後即淡出娛樂圈，盡心盡力幫助老公打理演藝事業與生意，成了洪金寶的全能秘書，同時為避免外界說她是後母偏心，更甘願不生育兒女，對丈夫和前妻所生的4個孩子視如己出，而子女們也相當孝順她。

洪金寶和高麗虹結婚25年，感情依舊甜蜜，愛妻出名的他，之前受訪曾說會每天替對方做愛心早餐，直呼「老婆是娶來疼的」，兩人還常常十指緊扣散步，但他也坦言雙方都有看不慣彼此的地方，而婚姻能維持20幾年，全靠一個「忍」字，「就是能忍耐對方的缺點。」而現年55歲的高麗虹風韻猶存，身材和臉蛋都保養得宜，昔日為愛引退，默默守護家庭至今，相當低調。

(中時新聞網)