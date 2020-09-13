前高雄市長韓國瑜在今年6月遭到罷免後，過去在市政上備受讚譽的韓團隊也一起離開了高雄，而在日前前市府成員與韓國瑜一同聚餐後，各成員的動向也成了韓粉們關注的焦點，前副市長葉匡時今日在臉書上發文表示，他今天要開始「重操舊業」。

葉匡時貼出一張照片自己在家中打掃、拖地的照片，並表示自從他入職高雄市府後，就不常協助家中事務，一切都是多虧妻子的愛與包容，如今已經卸下副市長的工作，回歸家庭，從今天開始要「重操舊業」，為這個家多出一分力。

該照片引發許多網友討論，表示「躺在沙發上的我，看到恩師這篇，急忙跳起來收拾廚房」、「老師的架勢看起來年輕的時候有練過」、「好男人從做家事開始」、「允文允武，進退自如，是勇者風範」、「認真的男人最帥」、「練家子的架勢」。

但也有網友感到惋惜，表示「埋沒人才。高雄人真沒福氣，這麼好的人才放走了」、「高雄人好想您」、「完全不知道現在的市府在幹甚麼，葉副快回來救救我們」、「這樣的人才賦閒在家是人民的悲哀，希望葉副與韓總早日東山再起」。

(中時新聞網)