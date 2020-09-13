台灣將在明年開放含瘦肉精美豬進口，不過市場攤販接受嗎、高雄市民支持嗎？有自媒體在高雄市進行街訪民調，結果，仍有44％的高雄市民反對進口；支持進口的僅有22％。

據自媒體《台灣民眾電子報》在YouTube上傳最新街訪民調，此次是在高雄科工館和三民市場進行街訪，結果，支持進口的共有11票（22％）、反對進口的則有22票（44％）、無意見共有17票（34％）。

一位媽媽反對進口，她表示，因為瘦肉精對人體有害啊，政府還沒有辦法替老百姓把關，那任何地方都有可能讓我們吃到不健康的東西，何況很多地方都還沒有辦法把食安的東西把關好。另一位媽媽也說，瘦肉精怎麼能吃呢。

一位在科工館乘涼的老伯伯贊成進口，他認為，它的東西不是說很壞，很好、都優等的，它若是壞的，它的面子也都沒有了。你不要說進來都不行，那我們出口呢，出口人家也說你也不行，說你開發國家更差勁，你嫌人家，人家也就嫌你了。

也有民眾對進口瘦肉精美豬沒啥意見，因為現在其實很多食物都有毒，你即使擋了一個這個，但也不能擋了所有的東西。

(中時新聞網)