就連考驗手部靈巧度的串珠都難不了小真。（黃婉婷攝）

現年37歲的憨兒小真，雖領有身障手冊，但手巧又機靈的她，35秒就能摺出1朵海綿玫瑰花，複雜的串珠工藝也是她的拿手活，靠著在家買書自學，自掏腰包選購材料，如今已能開班授課，教導真善美基金會內其他院生製作飾品，高超技術連老師們都自嘆不如。

走進基金會，小真已熟練地站在4位院生旁，拿著珠子進行教學。和旁人想像不同，患有心智障礙的她，智能大約只有小學3年級的程度，千禧年進到真善美基金會後，藉由院內志工與老師的輔導，漸漸能外出工作、搭車，談話也能應答如流，更在手工藝上展現驚人潛能。

由於基金會時常在母親節折海綿玫瑰花義賣，成品多由老師、院生協助製作，今年除了原先訂購量之外，臨時又湧進2萬支訂單，讓院內相當苦惱，多虧小真自告奮勇，用35秒1支的速度，完成將近3分之1以上的玫瑰花，讓眾人嘆為觀止。

「大家一起比較快樂啊！」談起另外一項串珠絕活，小真說，起初是先加入串珠社團，與其他院生練練手藝，課後便自行購買所需材料與工具書，靠自學串出晶瑩剔透的手環與項鍊，房間內還有作品專屬「小窩」，2008年才在老師鼓勵下開班，教導院內其他憨兒。

自認脾氣不好的小真，手工藝成為舒壓妙方，相較於獨自串珠，她更喜歡與院生共同創作，談笑之間除能減緩焦慮，也能享受步步教導所帶來的滿足感，當看見其他憨兒配戴串珠作品時，一股成就感更油然而生，讓她更加堅定持續教學的意念。

(中時 )