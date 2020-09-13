最後由客家山歌天后賴碧霞之女趙彩雲帶隊的碧霞鄉土客家民謠劇團榮獲冠軍。（黃婉婷攝）

為讓年輕一代貼近客家語言與文化，桃園市2020客家傳統音樂節首推「歌謠傳唱計畫」，鼓勵在地歌謠班練唱新創客家歌曲，提升傳唱效益，20個團隊13日以歌藝一決勝負，最後由客家山歌天后賴碧霞之女趙彩雲帶隊的碧霞鄉土客家民謠劇團榮獲冠軍，獲得滿堂彩。

客家音樂節舉辦至今已來到第6個年頭，希望藉由平易近人的歌曲，讓客家文化走入民眾生活。幫活動暖身，客家局廣邀地方團體參加歌謠傳唱計畫，共吸引全桃園市各地20個團體共襄盛舉，除了以鄉土文化為主題的歌謠班外，也有環保志工小隊、桃園市太極拳總會組團參賽。

經過一番廝殺，最後由碧霞鄉土客家民謠劇團斬獲冠軍，亞軍另由桃園市八德區客家協會取得，第三名則為客家音弦鼓藝術團。優等分別由桃園市龍潭樂齡歌唱學會與鳳珠姐文化藝術團2團拿下，現場歡聲雷動，後由桃園市政府秘書長黃治峯親手頒獎給予鼓勵。

碧霞鄉土客家民謠劇團指導老師趙彩雲表示，團隊原先為30人，大部分為女性，考慮到日後傳承所需，因此不斷對外招募，目前已有69人。本次新進的3位男性成員，為了跟上舊團員腳步，不惜花費日夜時間練唱、歌舞動作，眾人在場上團隊默契十足，這般好成績絕非旦夕可得。

今年度客家傳統音樂節除歌謠傳唱賽外，9月底至10月將陸續辦理流行、傳統類的個人歌唱比賽，與結合客家文化館音樂家作品的主題音樂會。另，為紀念山歌國寶賴碧霞，特地選在10月31日冥誕之時舉行紀念音樂會，紀念生前貢獻。

(中時 )