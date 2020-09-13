俄羅斯今天舉行地方選舉投票，在主要反對派領袖納瓦尼遭人下毒、新冠疫情加劇經濟危機，以及部分地區爆發大型抗爭之下，讓選舉蒙上一層陰影。

共16萬名候選人投入這次的地方選舉，將選出18位州長，以及若干州議會、市議會議員。結果將被視為預計明年9月國會大選的前哨戰。由於這是去年7月修憲公投之後（允許普丁在位至2036年）、以及8月20日納瓦尼被下毒昏迷之後，首次登場的地方選舉，在在考驗克里姆林宮以及普丁的地位。

分析公司R.Politik主管斯塔諾瓦亞（Tatyana Stanovaya）表示，選舉結果將有助克里姆林宮決定是否對不孚民望的執政黨「團結俄羅斯黨」（United Russia）進行改革，以及是否繼續推動國會大選。

由於飽受爭議的年金改革、人民收入下降、貪腐嚴重，導致團結俄羅斯黨愈來愈不受歡迎，可能衝擊執政黨選情。而納瓦尼（Alexei Navalny）中毒事件也可能影響選民投票意向。

44歲的納瓦尼是知名反貪腐運動領袖，8月在西伯利亞搭機前喝了一杯茶，在機上突然病重昏迷，先在俄羅斯醫院救治後，被送往德國柏林繼續接受治療。德國當局指出，他中的毒是神經毒劑諾維喬克（Novichok）。

納瓦尼同事認為，動用已禁化學武器的事實，顯示要負責的只能會克里姆林當局。

納瓦尼推動的「聰明投票」策略，呼籲選民將票投給最可能擊敗克里姆林宮人馬的候選人，藉此挑戰克里姆林宮在俄國政治體系主導權。

這次選舉共跨了11個時區，從昨天開始投票，共進行3天。

(中時 )