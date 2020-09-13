18、19日部分時段淡水市區與車隊沿線將進行交通管制措施，請民眾留意。（淡水警分局提供／許家寧新北傳真）

沙崙地區淡水往台北替代道路。（淡水警分局提供／許家寧新北傳真）

新民街、新生街淡水往台北替代道路。（淡水警分局提供／許家寧新北傳真）

台北市往淡水市區建議替代道路。（淡水警分局提供／許家寧新北傳真）

前總統李登輝追思告別禮拜，19日將回到母校淡江中學，移靈路線將從台北市翠山莊至真理大學進行追思禮拜，沿途比照「總統級」規格實施道路、蒞臨場所警衛管制，真理街附近將「全線管制」，18日中午起將先行預演，請民眾留意或改道。

淡水警分局表示，為讓追思活動順利、圓滿舉行，將於18日五預演日及19日追思禮拜當天，針對真理大學會場周邊路段及移靈車隊路線進行「人車管制」及「彈性管制」等措施，18日預計上午10時至下午6點展開相關預演管制。

19日當天上午8點35分移靈車隊從翠山莊出發，從台北市區道路至大度路銜接新北市淡水區民權路、中正東路、中山路、文化路至真理街，並在9時20分抵達真理大學大禮拜堂，回程則從淡江中學返回台北市，會場周邊及沿線將進彈性管制。

會場周邊人車管制措施，從淡水區真理街（含巷弄），包括文化路、真理街3巷間及真理街4巷、馬偕街路段，將進行「全線管制」，18日預演將從上午10時至下午6時進行交管，19日追思禮拜當天，則於上午6時至下午2時實施管制。

警方指出，為避免交管影響行車時間，從民權路、中正東路段沿線往淡水市區方向車輛，建議改至淡金路改行忠愛街、水源街、北新路進入淡水市區。至於新民街、新生街及中山北路段往台北市方向車輛，建議至大忠街、北新路，改行淡金路往北市。

另外沙崙地區路段往台北市方向車輛，建議往淡海路、沙崙路，改行濱海路、淡金路前往北市。警方評估18日下班課時間車流量大，19日上午8時至下午1時，大淡水地區因假日車流因素，交通動線將較為壅塞，將造成部分民眾不便，呼籲民眾提早做好規劃。

(中時 )