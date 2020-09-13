弘道老人福利基金會13日與米其林名廚江振誠推出「啊！沒關係啦！快閃餐廳」，由失智長輩擔任服務生；江說，他的奶奶罹患失智症，忘記做什麼事，也慢慢不認識家人，家人調整心態，就如同「啊，沒關係啦！」以幽默與包容面對失智症現象，彼此都找到相處方法。

江振誠今天親自設計菜單，「不老夢想125號」的不老料理人擔任廚房助手，共同完成美味料理，江說，當弘道基金會邀請他，他馬上答應，「因為我覺得這件事非常有意義！這也是身為一個料理人，怎麼把我們的技藝透過各種不同的方式，去感動、去影響人。」

「啊！沒關係啦！快閃餐廳」開幕，江振誠主廚帶領平均年齡80歲，年紀最大是91歲的失智長者當服務生歡喜上菜，81歲楊美阿嬤、陳水圳阿公擔任餐廳服務生初體驗，更讓家人看見滿滿的感動。

弘道基金會表示，江振誠為了別具意義的「快閃餐廳」，六月先來台中市社會局委託弘道承接辦理推廣銀髮就業的「不老夢想125號」，觀察了解失智長者擔任服務生接待客人、點餐與送餐情形，與弘道基金會討論規畫「啊！沒關係啦！快閃餐廳」失智長輩服務流程。

江振誠以健康、能感受到料理溫暖，及輕鬆同樂的精神，為快閃餐廳設計專屬的菜單，包含前菜、主餐和甜點，還提供失智長者當天服務後的津貼薪資袋，鼓舞他們付出貢獻。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，感謝江振誠，也很感謝失智長輩與家人樂意一起嘗試這樣特別的快閃餐廳，因為空間本身是沒有溫度的，是在空間中，人的活動，及人與人之間所產生的羈絆與連結，才能創造出真正的溫度。

她強調，弘道基金會用正向的方式，讓台灣社會看到高齡者的潛力，改變社會關於高齡的論述和發聲的觀點，期待透過這場不一樣的盛宴，大家用更詼諧幽默及友善開放的態度，以全新的視角和天馬行空的想像力，為失智者和每一個人的高齡未來，打造新的可能，一起共創高齡失智友善社會。

(中時 )