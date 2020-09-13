南投縣仁愛鄉武界壩凌晨突打開閘門放水，造成在下游河床露營的2家庭共計6人，其中5位遭洪水沖走，而1人自游上岸，釀3死1失蹤。台電隨後也發表聲明，並公佈武界壩事故時間表，也說明已排除5大關鍵故障原因，仍持續釐清閘門突然放水的主因何在。

針對今(13)日清晨南投大觀水力電廠武界壩6號閘門異常開啟，致下游於栗栖溪(栖音同七)河床野外露營的民眾遭遇不幸，台電感到相當痛心與遺憾，事故發生後由總經理成立應變小組調查事故原因，目前已排除閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱及機械驅動系統等問題，尚在釐清是否為可程式控制器及通訊系統的問題，至於是否有其他異常或人為因素，正持續釐清當中。

台電說明，位於南投仁愛鄉的大觀水力電廠武界壩共有11個閘門，本次係6號閘門於今晨4時12分第1次異常開啟，4時21分低水位警報，值班人員於4時28分緊急強制關閉6號閘門，當時閘門已達全開度為6公尺，4時43分閘門完全關閉，放流水量約為208 CMS(立方公尺/秒)。5時8分6號閘門再次異常開啟，值班人員立即於1分鐘內於5時9分緊急關閉並切斷電源，當時閘門開度為36公分，放水量較低。

台電表示，類似閘門異常自動開啟情形從未發生，武界壩依規定每半年均進行例行檢查，上次檢查日期為今年4月13日，當時電源及機械系統均無異常，預計下次例行檢查為10月中旬，未料於下次定檢前發生意外，台電深感痛心及遺憾，並已同步通知轄下所有水力電廠，立即關閉閘門控制電源並進行相關檢查確認，台電也再次提醒民眾，勿於水力電廠下游河床從事露營等活動。

武界壩事故時間表：

4:12 6號閘門第1次異常開啟，由小到大逐步開至6公尺，放流水位亦逐步升到208CMS(每秒208立方公尺)

4:21 低水位警報

4:28 值班人員緊急進行6號閘門關閉動作

4:43 6號閘門完成關閉

5:08 值班人員再次發現6號閘門第二次異常開啟至36公分，立刻緊急處理

5:09 6號閘門完成第二次關閉

(中時新聞網)