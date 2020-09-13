信義遠百晚間傳停電事故，警消已緊急出動救援仍卡在電梯裡的民眾。（北市消防局提供／蘇育宣翻攝）

台北市信義區的遠百信義A13百貨公司，今(13日)傍晚6時許突然整棟大停電，業者啟動緊急照明設備，並用發電機因應，恢復供電。不過傳出有消費者因為瞬間跳電，受困電梯，台北市消防局接獲報案，已出動救援。

據了解，台北市信義區的遠百信義A13百貨公司今日晚間突然大停電，許多在附近逛街、在百貨用餐的民眾也被突然停電嚇一大跳，加上消防車迅速馳援，館內警報聲大作，一度以為是火警，虛驚一場。

對此台電稍早指出，針對遠百信義A13傳出停電，初步了解為該館火警事故，台電供電至今維持正常，而台電也在接獲消防隊通知後，派員前往了解確認中。

台北市消防局現在場勘查後表示，現場確認為變電箱故障，周邊均無停電情形，無安全疑慮，現場有3部電梯，其中2部電梯內有民眾受困。消防局在晚間6時35分獲報，出動6輛消防車與1輛消防車，19名警消前往搶救。

(19:11更新)

警消初步了解，百貨公司有3部電梯受斷電影響，其中2部電梯內有民眾受困情形，包括2樓14人與8樓9人，目前無安全顧慮。8樓9人已協助脫困，電梯公司獲報到場協助，迄晚間7時，大樓仍停電中。

(中時 )