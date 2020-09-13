新冠肺炎疫情爆發半年來，彰化縣垃圾爆量，比去年同期暴增722噸，焚化爐近日嚴格落實破袋檢查，甚至拒收鄉鎮公所運來的樹枝落葉，包含大村、北斗都遭整車退回，傳出開學後部分學校堆肥坑已爆滿，讓校方傷腦筋。

環保局長江培根澄清，把所有垃圾都送到焚化爐燒是錯誤觀念，尤其修剪下的雜草樹枝和落葉，本來就必須堆肥；鄉鎮市公所清潔隊可運至環保局竹塘堆肥場或指定處所，也可利用公墓空品淨化區空地自行規畫集中堆置場。

彰化縣僅有溪州焚化爐，每年處理約28、29萬噸垃圾，今年上半年垃圾量13萬8716.68噸，比去年同期增加5.2％，又以北斗、福興、鹿港3鄉鎮增量最多，因此環保局行文要求各清潔恢復破袋檢查，落實資源回收。焚化爐也加強檢查，包含大村、北斗都因載運過多落葉樹枝遭退回，傳出部分學校開學後修剪樹枝，清潔隊不願清運而堆置校園內。

北斗鎮公所指出，學校樹枝落葉為數不少，加上近日常下雨，雜草、樹木生長快速，鎮有堆肥場已無法容納，又遭環保局整車退回，若多次被檢出、退車，恐將連進場磁卡都被扣，嚴重影響清運成效。其他公所則主動通知學校自行處理樹枝落葉，降低清潔隊的清運量，造成部分學校的堆肥坑爆滿，堆到校園草地來。

員林市清潔隊長黃吉城說，目前焚化場退運標準，主要在於各鄉鎮轉運垃圾車內容物，回收物比例過高；員林市協助中小學清運樹枝落葉後，暫置舊垃圾場堆置，待風化或將較細枝葉部份截段進焚化爐，未有堆置在校內情形。

江培根強調，樹枝雜草落葉堆肥是既定政策方向，只要各公所找地點堆置，做好分類，大型樹幹經適當裁切後，若仍無人願意回收利用，環保局也將提供破碎機協助，不應該把問題統統丟給學校，會再加強與各公所輔導溝通。

(中時 )