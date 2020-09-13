效力歐力士隊的張奕本季第5場先發對上羅德隊，可惜今日壞球比例高、用球數多，雖然僅被敲2支安打，但都是在四壞保送對手堆積壘包後被敲安，因此失2分，投滿5局就因用球數破百退場，幸好隊友在6局上半追平比數，張奕逃敗，6局結束雙方以2比2平手。

張奕作客羅德隊千葉ZOZO海洋球場，這也是去年張奕在12強賽抗韓先發一戰成名的舞台，不過此戰張奕投得辛苦，除了前幾局雨忽大忽小擾亂之外，今天控球不太理想，常纏鬥到滿球數後才解決打者，5局僅被敲2支安打就失2分，另有6次三振、4次保送，用球數高達112球，是本季新高。

首局張奕在雨中投球，面對首名打者就丟保送，雖然隨後都用三振拿下出局數，但又被安田尚憲敲二壘打，羅德隊先馳得點。3局下半同樣壞球連發，2人出局後連丟2人次保送，一、二壘有人情況下又被安田尚憲敲二壘打，今日2支安打都是由同一人擊出的長打，張奕失第2分。

幸好歐力士打線在5局開始甦醒，安達了一、T-岡田連續2支二壘打先追回1分，張奕投完5局退場以後，6局上半大城滉二、吉田正尚又靠長打串聯，歐力士攻下追平分，雙方2比2平手，張奕解套，無關勝敗，本季自責分率3.71。

歐力士與羅德之戰雨勢相當大。（截自轉播）

(中時 )