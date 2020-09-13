樂天桃猿強打林立在4日單場3盜壘後，賽前累積19盜，今日對上富邦悍將，於5局上半跑出本季第20次盜壘成功，完成「20轟20盜」里程碑，是中職史上第8人，桃猿隊史第5人。

林立在賽前打擊率是全隊最高，3成62是聯盟第2，僅次統一獅陳傑憲，此外125支安打排第三、22發全壘打並列第4，有相當驚人的打擊火力。9月4日對上統一獅，林立單場跑出3次盜壘成功，一舉將本季盜壘次數堆高到19次，隔6場比賽後，今日對上富邦悍將新洋投奇優力，於5局上敲出帶有得分的安打，上壘後盜壘成功，完成生涯首次「20-20」。

林立完成「20轟20盜」是史上第8人、本土第7人，過去僅有坎沙諾(1994、1996)、張泰山(2003)、陳金鋒(2006)、林智勝(2015)、王柏融(2016)、陳俊秀(2016)、蘇智傑(2019)等強打完成，林立加入「20-20俱樂部」，更是猿隊隊史第5人，兄弟隊史則沒人達成過。不過林立防守並不穩定，失誤也有多達22次。

(中時 )