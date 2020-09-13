雲林縣推廣無障礙旅遊，讓身心障礙者也能趴趴走。（蔡云姍提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會，本月推出3梯次「有愛無礙農遊趣」活動，透過無障礙設施的盤點，推出適合身心障礙者的主題行程，率先帶動雲嘉南地區的無障礙旅遊風氣，讓身心障礙者與家人一起趴趴走，感受生命的無限可能。

金湖休閒農業發展協會為讓身心障礙者體驗雲林沿海優美風光，9月推出3梯次「有愛無礙農遊趣」活動，透過無障礙設施的盤點，規畫無障礙主題旅遊，在農委會、雲嘉南濱海國家風景管理處、水土保持局南投分局、雲林縣政府協助下，大受歡迎。

雲嘉南濱海國家風景管理處處長徐振能表示，建設雲嘉南濱海國家風景區的各項無障礙設施，是他就任後的重要工作之一，希望在無障礙基礎建設的建構下，讓身心障礙者親近農漁村、享受戶外休閒樂趣。

金湖休閒農業發展協會經理蔡云姍說，有感於身心障礙者長期被旅遊市場忽略，近年來藉由協會進駐口湖遊客中心，開始推動無障礙旅遊，去年推出「雲遊山水，掏金農遊趣」，獲得各縣市身心障礙族群的肯定。

今年繼續推出「 樂活雲濱，海味漁鄉農遊趣」，無償提供教養院、復健協會成員體驗，活動內容有農場與漁塭遊憩、農漁料理品嘗、彩繪社區漫遊等，讓70餘名身心障礙者度過美好的夏日時光。

蔡云姍指出，雲林沿海地區各景點空間寬廣、地勢平坦，非常適合復康巴士停駐，安排的景點包括口湖遊客中心、宜梧滯洪池、馬蹄蛤主題館、晁陽農場等，都有完善的無障礙空間，讓身心障礙者能夠安心旅遊，感受生命走跳的美好。

(中時 )