反美豬公投全台連署活動，各地開花，台中市北區一心市場13日有連署活動，買菜婆婆媽媽熱烈響應，呼籲顧健康，站出來公投。（張妍溱攝）

反美豬公投全台連署活動，遍地開花，台中市北區樂英里長劉玉琦13日在一心市場發起連署，受到買菜婆婆媽媽熱烈響應，也有人自發性到場簽署連署書，1名阿嬤帶著孫子簽下連署書，表示為自己跟下一代健康把關，呼籲萬眾一心，達到公投門檻，讓政府聽見人民聲音。

北區樂英里長劉玉琦說，除幫助台灣豬農們爭取權益，一方面維護大家的健康，連攤販也擔心說，開放美國豬肉，豬肉小吃攤販將影響收益，因為民眾懷疑會不敢吃，因為美國豬肉一旦進口，大家就開始懷疑豬肉，銷售一定會比以前差。

劉玉琦表示，第1天準備500份連署書，發起公投就是要凝聚民意，政府應該考慮人民的建議，應該為國人的食安把關，必須從最基本的源頭，瘦肉精豬肉不要進口，台灣民眾對這豬肉就不會有任何懷疑的。

劉玉琦指出，美國豬的飼養方式若使用瘦肉精，進口之後台灣消費者如何去分辨？有可能業者混淆後，民眾更難分辨本土豬或美國豬肉，如果將瘦肉精的豬肉吃下去了，對身體不好，健康根本沒保障，呼籲政府不要進口，也不用大費周章去做標示配套。

(中時 )