日前高雄市前鎮區翠亨北路石化管線乙烯外洩事件，消防局的救災即時派令延遲2個多小時才發出，遭質疑刻意掩蓋，市府官員和多名議員甚至稱是前市長韓國瑜時期的錯誤政策。這讓不少網友十分傻眼，歷史哥李易修也忍不住狂酸，「韓維拉來囉！」

歷史哥今(13日)在臉書上指出，高雄發生乙烯外洩事件，高雄媒體公會質疑市政府刻意掩蓋消息，結果「市府官員」竟甩鍋是前市長的決策錯誤。市議員陳致中、林智鴻也加入檢討前市府的行列，而側翼更是做圖直接造謠韓國瑜選總統不顧人命關掉系統。

對於市府的態度，歷史哥感到十分傻眼，「原來現在高雄市政府的市長和公務員是系統在當啊？記者好可憐，聯繫高雄市政府竟然不能直接從市府人員得到資料，還要自己去查系統」，掩飾太平的是「人」，還是「系統」呢？

針對邁市府把乙烯外洩的責任甩鍋給韓市府，歷史哥PO出一組對照圖表示，「韓維拉來囉！」並指出，有人造謠韓國瑜關掉通報系統，但是事實是通報系統沒有被關掉，且韓市府會主動通知媒體，記者不用自己查，「反觀邁市府…」。

網友們也留言回應，「乙烯外洩是系統問題？前天里長、居民1500通報消防局，救災派令1700才出發？」、「最好什麼都是韓國瑜的錯，真好意思說」、「政府找馬維拉！高市府找韓維拉！這就是綠色價值的SOP邏輯？受教了」。

【是系統問題還是人的問題?】 高雄發生乙烯外洩事件，高雄媒體公會質疑市政府刻意掩蓋消息，結果「市府官員」竟甩鍋是前市長的決策錯誤。市議員陳致中、林智鴻也加入檢討前市府的行列。 指稱： 這是韓國瑜時期的錯誤政策，去年4月以「現場人員管制及... 由歷史哥澄清唬發佈於 2020年9月13日 星期日

(中時新聞網)