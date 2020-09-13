南投武界壩今（13）凌晨無預警放水，造成在下游的4名露營遊客遭沖走，對此，專家指出，武界根本不適合露營，頂多只能玩玩水。

武界壩今日凌晨不明原因突然放水，造成在下游河床露營2個家庭中的5人遭洪水沖走，其中一人雖自行游上岸，卻還是釀成3死1失蹤的悲劇。根據《東森新聞雲》報導，中華民國露營協會理事長莊建和表示，自己在5月時去過武界，但根本不適合露營，頂多玩玩水，真正會去的大多開吉普車，且都是當地居民帶認識朋友去玩。

中華民國露營車休閒車協會理事長陳盛雄也說明，露營活動本來就該到露營地，以該例來看，營地在溪邊很不應該。

台電強調，發電廠周邊水域本來就不能戲水，且入口處也有放置警告牌，況且此案發地點位置偏僻，就算真的廣播，應該也是聽不到。

另外，也有網友在PTT上提到，記得以前在學校就有學過，水庫、水源地以及集水區附近本來就不能露營，因為有溪水暴漲、上游洩洪、大雨沖刷的危險，且事發地附近警示牌也貼了，不可能一個一個請露營的民眾離開，最後，他更直言，「水庫區附近不能露營不是常識嗎？」

(中時新聞網)