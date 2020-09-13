國民黨台東縣黨部響應反美豬連署。（蔡旻妤攝）

國民黨台東縣黨部13日在中央市場發起「悍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署，台東市長張國洲及議長吳秀華等人到場參與，簽下連署表，呼籲民眾響應連署公投，一同改正中央政府錯誤政策，帶頭展現反美國萊豬決心。

在地豬肉攤商王月秀表示，台豬和美豬雖然會有價差，但現在國人注重健康，近年食安問題很多，建議食用在地溫體豬肉，新鮮品質又好，進口豬肉除了冷凍以外又施打瘦肉精，長久累積在體內會出問題，還是傳統市場買最安心。

在地知名餐廳業者嚴先生強調，當然拒絕使用含瘦肉精的肉品，且開業5年來，使用的豬肉都挑選品質穩定、長期配合的廠商，因為肉品當天買當天煮，較少使用冷凍豬，餐廳內最多冰2到3天就會清掉。

市長張國洲表明食安健康是國人最重視的問題，民眾的健康不能以執政黨一人一見就妄下決定，且未經過立法院立法，更批執政黨聲稱吃瘦肉精30年沒有問題，如果小學學童7歲開始吃豬肉，等到30年後，37歲發生相關疾病，難道國人願意只活到37歲而已？ 希望所有民眾勇敢站出來，連署捍衛自己的健康。

台東縣黨部主委吳秀華強調，蔡政府以一紙行政命令逕自宣布進口美國瘦肉精豬肉，除了衝擊台灣養豬產業，更影響國民健康，尤其國人愛吃內臟、豬血湯、貢丸等，未來每個人都有可能吃到含瘦肉精的豬肉，呼籲民眾踴躍參與連署，一同改正中央政府錯誤政策，自己的健康自己捍衛，並表示在議會的下次會期，將請台東縣衛生局修正食安自治條例，要求台東縣內瘦肉精零檢出，並增訂相關罰則。

此外，據國民黨台東縣黨部統計，共收到連署書510張，數量比預期超出甚多。

(中時 )