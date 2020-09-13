陳姓婦人於今年4月29日防疫時期搭公車，她因為不滿蔡姓司機勸導她戴口罩，竟然辱罵司機。司機報警，陳婦接著辱罵男警員，到了派出所，還對女警員動手。橋頭地院審理後，依公然侮辱及妨害公務2罪判陳婦拘役70天，得以7萬元易科罰金。可上訴。

判決書指出，陳姓婦人當時搭乘南台灣客運301 號公車，她上車時就沒有依規定戴口罩，途中，她雖然一度因其他乘客勸導戴上口罩，但他後來又在與他人聊天時拉下口罩，被司機勸導後，她不爽，辱罵司機：「X你娘」。

司機不甘受入報警，左營分局文字派出所郭姓警員到場處理，陳姓婦人竟然對郭姓警員叫囂：「你貪汙拿司機的錢」、「混蛋」等語。警員制止她，陳婦竟然拿雨傘敲打警員的左大腿與戳胸部。郭姓警員將陳婦帶到派出所訊問。

後來，范姓女警在派出所準備對陳婦上銬時，陳婦竟然出手推了范姓女警，郭姓警員見狀上前與范姓女警合力將陳婦壓制並令她坐下。陳婦接著又罵范姓女警：「王八蛋、會死在外面、有報應」等語，並踢了女警。警方後來將陳婦上銬並逮捕。

警方訊後，全案移送橋頭地檢署，檢察官偵查後，聲請以簡易判決處刑。警方當時對此相當低調，但仍為基層警員抱屈，認為為民服務不應該受到如此待遇。

(中時 )