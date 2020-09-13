今晨在南投縣仁愛栗栖溪，有4名遊客因上游台電武界壩異常排洪被沖走！南投縣消防局據報，指揮仁愛、埔里消防分隊前往救援，仁愛警分局、空勤總隊也立刻出動，展開聯合搜索。

台電坦承，武界6號壩排洪閘門今晨4時4時12分、5時08分發生異常，水流傾瀉栗栖溪，造成遊客落水。

南投縣消防局立刻展開搜救，參與搜救的南投縣仁愛分局武界派出所長江國銘表示，上午6時消防分隊和派出所搜救人員抵達武界一線天周邊，水位已達成人男性的膝蓋高度，隨著搜救時間到上午7時，因台電關閉水閘門，水位慢慢退到腳踝左右的高度。

雖然水勢趨緩，但由於河床地形阻隔，陸地救援無法前進到三公里遠的落水現場，因此由空勤總隊從空中搶救。

空總直升機於今日上午陸續尋獲賴姓男童、賴童母親和盧姓女童大體，以空中吊掛方式將遺體帶離現場，目前消防搜救隊改採地面搜索，目標找到最後一名失蹤遊客。

據了解，來自台中市太平區的4名遊客，今晨在南投縣仁愛鄉栗栖溪一線天河床露營，不料遇武界壩排水異常，目前3死1失蹤。南投地檢已展開調查，釐清台電水壩異常洩洪的情況為何。

(中時 )