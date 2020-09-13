吳卓源（Julia）13日再接再厲於Legacy為加演場的2000位粉絲獻唱，首次挑戰連唱兩天的吳卓源祭出「好友戰術」助攻，除了首日邀來婁峻碩、熊仔、RGRY三帥在首場「前後夾攻」擔任開場及壓軸嘉賓助陣，今第二場與好友陳芳語及「?te壞特」登台合唱，兩人特地頭戴大帽子、壓低帽沿遮住眼睛及面孔現身，身形、打扮相似的兩人站在吳卓源身旁有如雙胞胎，畫面趣味性十足，三位姊妹組成「華風三姝」限定版女子團，接連合唱〈FEVER〉、〈溫度〉兩首歌。

陳芳語感性表示：「我比Julia早出道，後來因為認識同一個製作人恩師Terry，讓我們成為好朋友！以往都是她幫我唱demo，現在我變成她的師妹，換我來幫她唱demo，覺得特別開心。」回想兩人剛認識，陳芳語語出驚人笑說：「其實我一開始不想跟她做朋友的！」原來當初Terry在跟陳芳語提說要簽下吳卓源時，陳芳語本來對素昧平生卻有著好歌喉，且具備超強創作實力的吳卓源產生「吃味」的瑜亮情節，「本來我跟Terry有點爭寵地開玩笑說：我怕她做我的對手，後來跟Julia幾次視訊聊天後，我發現她根本跟我是同樣背景，從國外回來又很健談，而且她個性又好，很難不讓人喜歡她。之後Julia就成為我認識的朋友中，最有才華、最用功也是最努力的人。」Julia於2013年來台灣發展時兩人還一度成為室友。

節目進行到後段，吳卓源演唱〈星海〉時情緒一時激動而紅眼眶流淚，原來從小到大為了追求音樂夢、無論念書亦或是工作總是一個人浪跡天涯的她，對這首歌很有感觸，「因疫情關係，快一年沒看到爸媽，這次演唱會也因為疫情她們沒能來看，所以藉著這首歌獻給我的爸媽。」她此次演出共準備演四套新銳設計師量身「時尚戰袍」，毫無保留展現吳卓源的好身材，不僅招牌傲人長腿一覽無遺，更讓她首次「解放」傲人上圍，從歌迷口中的「鄉民老婆」晉升為「鄉民女神」。

吳卓源（右）與陳芳語今同台合作。（寬宏藝術X華風數位提供）

吳卓源自彈自唱多首歌曲。（寬宏藝術X華風數位提供）

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