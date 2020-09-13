網帥在室內大膽玩火，將生命安全視為無物，還大膽PO網。（翻攝Dcard）

今年4月錢櫃KTV大火事件，引起大眾對於KTV消防設備的高度關注。一位女網友12日在網上發文，痛批一位男網紅在KTV包廂內大玩仙女棒，甚至還有人因此燙傷，在室內玩火的行徑讓她超怒，更寫下「難道林森錢櫃的事，大家都忘了？」

女網友12日在大學生論壇《Dcard》以「網紅在KTV玩仙女棒」為標題發文，女網友痛批「一群包廂十幾個人都在玩，甚至有人燙傷，難道林森錢櫃的事大家都忘了？」

她表示，她在Instagram上追蹤了一位男網紅，但男網紅PO出的限時動態內容讓她超傻眼，透過截圖可見，男網紅疑似在高雄某間KTV和朋友在包廂內點燃仙女棒開心玩樂，甚至還將這行為發在網路上，似乎沒發覺此行為哪裡有問題。

此文發出後，網友紛紛留言痛罵，「自己想死自己死，如果害的整個KTV燒起來誰負責」、「密閉室內空間玩火，找死啊」、「產生的煙霧怎麼沒觸發警報？」、「就不要燒起來害死人，有夠無腦」、「最好把這些人揪出來！有夠危險，別的包廂的人不是人嗎？只顧著玩，還叫網紅」、「真的是一群世界上多餘的人口」、「一不小心就大家一起去當仙女了」、「真的想成仙也不是這樣吧」、「檢舉舉報讓他們紅，誇張」。

(中時新聞網)