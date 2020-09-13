2名員警徒步追逐車輛，將男子制伏。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆少女失聯7天，勇警逮獲20歲誘拐男尋回。(基隆市警察局)

基隆一名15歲少女5日出門後，未返家失聯長達7天，家屬在網上請求協尋，指少女在基隆中平街被約20歲男子載走，警方獲報後調閱監視器，12日在市基金一路一帶尋獲男子車輛，過程中兩名警員手部受到輕傷，依妨害公務送辦，至於少女部分仍待警方進一步調查釐清。

少女失聯長達7天，家屬心急如焚在社群媒體求助，據了解，少女疑似與家人起糾紛，憤而離家斷聯，經警方佈線調查發現，少女暫住在男子租屋處，兩人12日下午一起乘車外出，警方緊跟在後，選擇在男子車輛停靠在路旁時，向前盤查。

未料，男子看到警察立即駕車逃離現場，2名員警徒步追逐車輛，因昨日降下大雨，基隆多處塞車，少年無處可逃遭警方制伏，追逐時，員警試圖開啟車門導致手部些微擦傷，此外，在逮捕過程中，也造成另名員警受到輕傷，警方依妨害公務將男子送辦。

據了解，男子會提供飯錢或帶便當到租屋處給少女，對於失聯七天的過程，少女不願多說，防衛心極強，並不斷表示自己沒有遭到男子控制，兩人也沒有發生任何關係，相關案情仍待釐清。

(中時 )