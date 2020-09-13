「毛克利永光探索之旅」樂齡童軍家庭親子體驗營，以童軍教育基礎和「魯賓遜漂流記」故事架構為主軸，設計15個闖關關卡，讓小童軍們從中鍛鍊學習自保與自我求生能力。（謝瓊雲攝）

「毛克利永光探索之旅」樂齡童軍家庭親子體驗營，以童軍教育基礎和「魯賓遜漂流記」故事架構為主軸，設計15個闖關關卡，讓小童軍們從中鍛鍊學習自保與自我求生能力。（謝瓊雲攝）

彰化縣童軍會利用已廢校的大城永光國小校園，舉辦「毛克利永光探索之旅」樂齡童軍家庭親子體驗營活動，吸引500多人參加。（謝瓊雲攝）

彰化縣童軍會13日在永光校區內舉辦「毛克利永光探索之旅」樂齡童軍家庭親子體驗營活動，由學校及家庭親子組隊共計約500人次參加，彰化縣長王惠美也應邀前來同樂。

彰化縣大城鄉永光國小今年6月底正式廢校裁撤，未來用途仍在討論尚未定案，為推廣家庭親子體驗童軍活動，增進家庭關係與強化家庭動力，彰化縣政府委託童軍會舉辦親子體驗營活動，以童軍教育基礎和「魯賓遜漂流記」故事架構為主軸，讓小童軍們從中鍛鍊學習自保與自我求生能力，共有學校及家庭親子組隊共約500多人參加。

活動共有15個闖關關卡，從魯濱遜遇到暴風雨、受到災難、漂流荒島、求生覓食等15個關卡，讓孩子從中了解故事，學習基本求生，彰化縣長王惠美到場同樂，她肯定童軍教育藉由孩童好活動、肯冒險、願意合群的特質，引導「從做中學」、「從學中做」，激發創意與想像力，也培養良好品格。

王惠美表示，縣府把童軍教育列為縣政教育重點之一，從校園推廣到社區，落實日行一善的童軍精神，期望透過親子體驗，鼓勵家長帶著孩子遠離3C產品，走出戶外、親近自然，穩固親子關係。

活動熱鬧滾滾，彰化縣養雞協會、大城鄉農會家政班及救國團大城鄉團委會，還熱心提供現場500多份在地美食，包括炒米粉、炸雞塊、炸雞腿、茶葉蛋、蛋塔、雞湯等，讓童軍家庭夥伴們在闖關之餘同時享用美味佳餚。

(中時 )