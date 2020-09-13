印度中央邦（Madhya Pradesh）一對新人近日才剛辦完終身大事，孰料在婚禮過後15天，丈夫疑似因工作上出現問題，竟突然駕車自撞輕生，留下了嫩妻獨自一人，娘家本打算把女兒接回照顧，失去愛人的她實在太過傷心，竟也打算跳樓自殺，所幸緊急送醫治療後，順利撿回一命。

綜合外媒報導，32歲丈夫蘇本漢（SubhamKhandelwal）是名承包商，他留了一張紙條，怒批市府2名工程師職場騷擾，讓他痛不欲生，9日疑似服毒後駕車上路，接著自撞不幸身亡。這讓20多歲的新婚妻子薩妮亞（Sania Khandelwal）傷心欲絕，爸媽隨後也緊急趕到，並決定將女兒帶回家照顧。

一家人原訂於12日下午搭乘飛機，不過在當天上午，薩妮亞向爸爸表示要出門買果汁，沒想到她竟偷偷跑到附近購物中心，接著從3樓露臺處縱身一躍，工作人員見狀立刻打電話叫救護車，當時薩妮亞的頭部、腿部都受了重傷，所幸順利搶救回一命，不過目前仍在治療當中。

印多爾（Indore）警方事後調查指出，薩妮亞在輕生前曾留下一封遺書，她表示自己想要與丈夫團聚，因此選擇尋死。局長古普塔（Rakesh Gupta）指出，當局已針對蘇本漢指控的2名工程師展開刑事調查，詳細案情仍有待進一步釐清，據悉目前尚未有任何人遭到逮捕。

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(中時新聞網)