美中科技戰越演越烈，美國攻勢一波波，殺得北京難以招架，繼9月15日起華為晶片斷貨後，中芯國際也可能成為下個被制裁的陸企。專家指出，在美國猛打大陸5G通訊和半導體產業之際，陸方被逼得狂砸10兆人民幣（43兆元台幣）全力發展第三代半導體來因應，反觀台灣數十年來在穩紮穩打，掌握「晶片、通訊兩大產業核心價值」，凸顯在全球科技地位舉足輕重。

美國為了扼殺大陸實現半導體自製夢想，首先狙擊大陸IC設計龍頭華為海思，讓華為從9月15日起晶片斷貨，現又傳出要制裁大陸晶圓代工龍頭中芯國際，若制裁措施成真，中芯將無法獲得美國半導體設備或技術支援，其圍堵程度不輸華為，恐進一步重創大陸發展先進製程技術。

對於美方近逼，北京也展開反制川普打壓計畫，預計在2021至2025年期間，大力支持發展第三代半導體產業，以期實現產業自主國產化，不再受制於人，並將該計畫優先程度視為「跟當年製造原子彈一樣」。

相較於傳統的矽材料，以氮化鎵、碳化矽等原料為主的第三代半導體，近年開始逐漸受到市場的重視，國際上已形成完整的覆蓋材料、元件、模組和應用等環節的產業鏈，目前仍以美、日、歐等國家領先，大陸在第三代半導體產業的技術和市占仍相對落後。

瑞展產經研究董事長陳忠瑞在《工商時報》專欄撰文指出，美中大打科技戰，美國主打5G通訊和半導體，通訊和晶片是發展高科技的兩個最關鍵技術，美國先打全球5G巨擘華為和海思，接著可能打大陸半導體希望中芯國際，斧底抽薪蛇打七吋，有人戲稱再打下去，可能從CPU回到算盤時代，從飛彈回到石器時代。

他表示，大陸急了，宣布將花10兆人民幣（43兆元台幣）發展剛起步的第三代半導體（氮化鎵及碳化矽），43兆元台幣是什麼概念？相當於可以買下台股所有上市櫃公司，或是四個台積電。

陳忠瑞認為，由此可見，台灣數十年來扎扎實實建立的半導體產業，真正價值並未完全顯現。他強調，晶片是心臟，通訊是血路，台灣掌握兩大產業的核心價值，凸顯在全球科技地位舉足輕重。

(中時新聞網)