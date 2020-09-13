衛視中文台《一袋女王》日前邀請郭昱晴、李新、詹子晴、祖雄及玉兔上節目分享在社會走跳，心機要有的親身故事。郭昱晴笑之前擔任購物專家，認識很多美容、保健的廠商，其中有個原料廠商雖然只是一般朋友，每次逢年過節都堅持送禮，雖然有時候還會看到有其他人名片黏在上面，擺明就是轉送的，但郭昱晴不以為意想說對方也是個心意。有次那個朋友就跟郭昱晴說公司狀況不是很好，最近原料都賣不太出去，請郭昱晴幫忙看能不能介紹其他廠商來合作，於是郭昱晴就介紹了幾個製造商給對方認識，而這些製造商朋友是因為看在郭昱晴名聲很好，想說她介紹的朋友應該也可以相信。

結果那位原料商朋友平常都勤於跟郭昱晴聯繫，介紹過後快三個月一點消息也沒有，後來郭昱晴接到製造商電話，抱怨表示那個原料商說是郭昱晴建議兩人可以一起合作，他才砸下資本生產，結果整批滯銷賣不好，讓郭昱晴一聽馬上跟原料商朋友反應說怎麼可以對外用她的名聲談生意，而且還用比較差的原料給別人，結果對方聽完竟然回她說平常都有送她禮物，意思是要郭昱晴懂得報恩，讓她聽了整個傻眼，而郭昱晴為了表示對製造商朋友的歉意，也大方認購500瓶商品，一直到商品過期都沒送完，讓她有夠悶。

(中時 )