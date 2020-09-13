中國大陸領導人習近平與歐盟主要領導人將於週一舉行視頻峰會，但是此時歐盟外交關係委員會(ECFR)卻發表一份報告令這場峰會蒙上陰影。這份報告說，歐洲對中國大陸出現了一個新的共識，即對北京越來越警惕，對大陸在海外的強硬態度以及侵犯人權的行為日益擔憂。

《美國之音》報導說，歐洲外交關係委員會本周發表題為《新中國共識：歐洲變得對北京越來越警惕》的研究報告中說，新冠病毒疫情爆發以來，歐盟成員國對中國大陸給歐洲帶來挑戰的評估出現了新的趨同，歐盟成員國認為，中歐經濟關係缺乏對等，以及歐盟內部對中國大陸在海外的強硬態度、違反它在國際上做出的法律承諾，同時對香港和新疆大規模侵犯人權的行為日益感到擔憂。

報告說，總體而言，人們對中歐關係的未來走向越來越感到懷疑，這為歐盟在對華政策上採取更加穩健和連貫的政策提供了機會。

報告建議，作為歐盟理事會主席國的德國在剩下的幾個月裡可以利用這一情勢創建制度性的結構，以提高歐盟採取行動的能力。在此過程中，至關重要的是，要緩解人們，尤其是東歐和南歐國家對法、德兩國主導中國議程的擔憂，同時讓所有成員國能夠更多地參與塑造歐盟未來的對華方針。

預計歐盟領導人在峰會上除了會提出讓中國大陸領導人感到不悅的香港和新疆問題以外，還會討論有關貿易、新冠疫情和氣候變化等問題。

(中時新聞網)