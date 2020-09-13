「民歌45高峰會 巨蛋感恩場」13日舉行，近滿場9000位歌迷進場，票房粗估1980萬，疫後開唱成績亮眼！演唱會一開場13位民歌手輪番上陣、不間斷送上70分鐘音樂饗宴，其中許景淳的〈玫瑰人生〉飆出美聲海豚音，殷正洋的〈橄欖樹〉大合唱讓小巨蛋變身KTV，而施孝榮現身一樓觀眾席歡唱〈拜訪春天〉更是引發騷動，不少人湧上前握手、合照，氣氛歡樂。

施孝榮今站上升降台以〈歸人沙城〉揭幕，搭配大螢幕播放的浩瀚畫面，氣勢震撼；他感性表示：「疫情一來壓得我們大半年時間，大大小小場合都沒辦法見面，謝謝演唱會主辦單位讓大家能夠在今天齊聚小巨蛋，好好聽歌、好好唱歌。」61歲的施孝榮擔綱多屆民歌高峰會的製作人，背後辛勞不為人知，「不知道是不是年紀大了，剛在後台看著電視螢幕拍著前台的畫面，鼻頭酸酸的」，透露主辦單位不惜成本支持民歌傳承，明年有機會全台巡演。

民歌45高峰會今在台北小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

李明德、王夢麟及羅吉鎮三位好友合作〈散場的電影〉，王夢麟幽默表示自己對於被其他兩位喊「隔壁小王」相當不滿，「小王就小王還加『隔壁』！『隔壁小王』沒一個好東西...叫『小三』的也是」，妙語如珠逗樂觀眾。為了帶給歌迷新意，此次特別重新編寫合聲譜，由於難度太高，歌手們事前反覆練習到背都濕了，讓于台煙直呼：「為了這場演唱會，好像是去上了一堂音樂課。」施孝榮、李明德、王瑞瑜、殷正洋、葉佳修、邰肇玫、于台煙、王海玲、潘越雲、王夢麟、許景淳、周子寒、陳艾湄及羅吉鎮更大合唱〈明天會更好〉，為全球防疫人員加油打氣。

節目後段點歌環節，由於現場歌迷太熱情、狂點近百首，王夢麟忍不住笑說：「在坐每一位點的都唱的話，會一路唱到2021，剛好疫情也過了。」所有歌手最後送上〈閃亮的日子〉，透過歌聲帶領觀眾回憶當年風光時代，為演唱會畫下完美句點。

王夢麟今為民歌演唱會獻唱。（盧禕祺攝）

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