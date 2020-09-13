演藝圈跨足專業汽車領域的藝人李冠儀，手上握有東森電視周一到週五的汽車節目《夢想街57號》及網路汽車影音平台Go車誌《冠儀試車日記》，擁有許多的車迷粉絲。昨(12日)首次舉辦車迷同樂會，李冠儀表示：「原本一開始和團隊在討論辦這活動時，就只想辦個50人左右的同樂會就好。」沒想到消息一公佈，短短1小時的時間，報名人數就已經有上百人，大家忙著討論更換場地時，忘了發文報名額滿，等到幾個小時後才發現，報名人數已經有250人，只好趕緊公告報名截止。

由於疫情及場地人數限制關係，讓之後看到消息的車迷在網上哀嚎手腳太慢。李冠儀特別將活動訂在涼爽的晚上，現場還安排了烤乳豬、外燴等美食供大家取用及邀請HOT SHOCK樂團到場同樂。讓車迷們在視覺、聽覺、味覺等感官都能有極緻的享受外，更準備了行車記錄器、樂高限量車、ORO胎壓偵測器及固特異四條輪胎等多項萬元好禮抽獎，和車迷們提前過中秋佳節。

當天到場的車迷都是攜家帶眷前來的，有即將臨盆的準媽媽，還有帶小孩到現場的家庭，更有粉絲因為晚上臨時下大雨，心疼冠儀冒雨和大家同樂而跑去買吹風機送冠儀，令冠儀很感動。李冠儀笑著說：「大家都以為我的粉絲都是男生，但其實我的粉絲也有不少女生，通常都是老婆來找我合照簽名，老公則是幫忙拍照，也因為這樣，很多粉絲的小孩都認識我，真的很令人開心。」

這次的同樂會讓李冠儀非常的感動，因為從無到有，從場地到餐飲，從嘉賓到現場的風雲車助陣，包括未上市的新車，每個環節她都親自參與，活動當天更是早早到現場確認細節，只為給車迷們一個難忘的夜晚。李冠儀表示，真的很謝謝GO車誌和這些車評前輩及各大車廠的大力支持。U car的執行長Bob哥笑說這場面應該是車界的創舉，應該後面也沒有人可以超越。

在活動當天各地都下起大雨，讓從早上就一直擔心天氣的冠儀壓力非常大，下午早早到現場看到已經有數十位車迷到場等候入場，心裡稍稍鬆口氣。但活動一開始就下起大雨，李冠儀在後台非常的擔心，怕車迷們淋雨又怕現場沒人，也擔心250人份的食物沒人吃，但一上台看到現場滿滿200多位的車迷，站在雨中支持，真的非常謝謝他們。還好在抽獎時，雨就停了，且所有食物都被掃光。李冠儀表示：以前中秋節都是在工作中渡過，這次和車迷們提前歡度中秋，非常的開心，雖然一開始大雨來湊熱鬧，但仍不減車迷們的熱情，真的很謝謝大家給我一個難忘的夜晚。

(中時 )