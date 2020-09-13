李心艾整個人腫一大圈。(圖／翻攝自微博)

因拍攝周杰倫《天台》MV出道的大陸女星李心艾，以「J女郎」身分受到矚目，但新聞不斷的她，先後爆出和林俊傑緋聞、潛規則床照等，近日她又因近照曝光引起熱議，原來是因為她整個人腫了一大圈，網友驚呼「根本認不出來」。

李心艾是中俄混血，當時在《天台》亮相就被周杰倫讚「相當驚為天人」，還和林俊傑（JJ）傳過緋聞，雙重「J女郎」身分，讓她受到關注，之後在陸劇《錦繡未央》飾演反派「李長樂」，也讓觀眾印象深刻。

不過當時她臉小、身材纖細，久未露面的她，近日PO出一段影片，整個人卻腫了一大圈，臉圓了不少，上半身更是豐滿厚實，有網友推測她至少胖了20公斤，但她依舊快樂拆零食吃，直喊：「我要追求快樂，我就不減肥。」

但被旁人阻止準備進劇組拍攝了，需要減肥了，她只好放下零食，開始一連串健身運動，並向粉絲喊話：「你們要監督我減肥。」其實她也坦言自己是易胖體質，不過網友也認為，胖了也是另一種美，「明星就是胖著玩，只要不拍戲想吃什麼吃什麼」。

(中時新聞網)